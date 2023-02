LeBron skriver historia – ny poängkung i NBA

Fakta

Född: 30 december 1984 (38 år).

Längd: 206 centimeter.

Position: Small forward.

Lag: Los Angeles Lakers.

Tidigare lag: Cleveland Cavaliers 2003–2010, Miami Heat 2010–2014, Cleveland 2014–2018.

Meriter: NBA:s meste poänggörare genom tiderna. NBA-mästare 2012, 2013, 2016 och 2020. NBA:s mest värdefulla spelare 2009, 2010, 2012 och 2013. Mest värdefulla spelare i slutspelet 2012, 2013, 2016 och 2020. Uttagen i NBA:s all star-lag 18 gånger. OS-guld med USA 2008 och 2012.

Statistik säsongen 2022–2023: 30,2 poäng per match (sjua i ligan), 8,5 returer per match (28:a i ligan), 7,0 assist per match (12:a i ligan).