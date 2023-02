Rapportras för Handelsbanken

Fakta

De nordiska storbankerna går ovanligt bra i det högre ränteläget i inflationschockens spår. Särskilt mycket ökar de intäkterna på att marginalerna på kundinsättningar ökar när räntorna lyfter. Vinsterna lyfter överlag och utdelningarna till ägarna hänger med uppåt.

SEB höjer utdelningen med drygt 12 procent till 6:75 kronor per aktie. Totalt ger det ägarna 14,7 miljarder kronor.

Swedbank delar ut 9:75 kronor per aktie, mot 11:25 kronor per aktie året före (men då räknas en extra utdelning på 2 kronor per aktie in). Totalt får Swedbanks ägare dela på 11 miljarder i år.

Handelsbanken höjer utdelningen med 10 procent och delar ut 5:50 kronor plus. Ovanpå det blir det en extra utdelning på 2:50 kronor, kopplad till avyttringar i Danmark. Sammanlagt ger det ägarna en utdelning på 15,8 miljarder kronor.

Nordea, med huvudkontor i Helsingfors, höjer utdelningen med 16 procent till 0:80 euro per aktie. Omräknat i kronor innebär det att bankens 585 000 ägare får dela på 33 miljarder.

Köpenhamnsbaserade Danske Bank ställde i år in utdelningen, då resultatet tyngdes av stora USA-böter.

Norska DNB Bank ska redovisa bokslut torsdag den 9 februari. Inför det räknar analytiker i snitt med en utdelning på 10:93 norska kronor per aktie. Omräknat i svenska kronor skulle det bli 17,6 miljarder kronor.

Summa summarum innebär detta att de nordiska storbankerna totalt väntas skifta ut 92 miljarder kronor till sina ägare i år. Nästan hälften – 41,5 miljarder – kommer från de tre bankerna med huvudkontor i Stockholm: Handelsbanken, SEB och Swedbank.