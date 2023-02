Det väntas bli rejält blåsigt under en kort period i delar av södra Sverige. Västlig vind med byar på 23-25 meter per sekund väntas dra in under tidig torsdag kväll.

SMHI har utfärdat en gul varning för stormbyar som berör norra Götaland och sydligaste Svealand.

De hårda vindarna kan medföra begränsad framkomlighet på vägar på grund av nedfallna träd, och kollektivtrafik kan drabbas av förseningar och inställda avgångar.