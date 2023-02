Enligt en tidig kristen historieskrivning var det istället kalifen Omar som under 600-talet beordrade att biblioteket skulle brännas ner. Detta enligt alla tiders cancel-logik: om det som står i papyrusrullarna motsäger den heliga skriften så ska de förstöras, och om det överensstämmer så behövs de ju ändå inte.

Enligt en fåra i mytbildningen var det Julius Caesar som fuckade upp under sina härjningar i staden. Caesar ska ha medgett att biblioteket fattat eld, men menade att det var ett misstag. Hursomhelst kan inte allt ha brunnit upp, för man vet att biblioteket fanns kvar betydligt senare.

Ingen vet säkert varför biblioteket i Alexandria upphörde att existera. Ändå har myterna om hur antikens stora lärdomscentrum gick under något att säga oss.

Jag tänker på detta när jag läser New Yorkers nya, välgjorda reportage om Salman Rushdie apropå hans kommande bok ”Segerstaden”. Det finns nog ingen författare som är en så tydlig levande ikon för yttrandefrihet på värsta tänkbara villkor. Sedan fatwan mot hans roman ”Satansverserna” på alla hjärtans dag 1989 har han levt under dödshot. I kölvattnet fick han dessutom utstå gliringar och avståndstaganden från delar av kulturvärlden. Han anklagades för att vara respektlös och för att utsätta andra för fara. I reportaget berättar han om posttraumatisk stress efter knivattacken ifjol.

Så föreställer vi oss gärna hoten mot kunskap och upplysning. Dårar som ränner in med facklor i högsta hugg. Otaliga kulturdebatter de senaste åren har förts enligt den mallen. Högerextremister är experter på att anspela på den, att exempelvis framställa sig som yttrandefrihetsvänner som tar strid mot islamistiska vildar.

Hotet mot Salman Rushdies liv kommer från de knivbeväpnade fundamentalisterna. Men det långsiktiga hotet mot mångtydig litteratur av hans sort kommer snarare krypande.

Tillbaka till biblioteket i Alexandria. I boken ”Burning the books – a history of knowledge under attack” gör Richard Ovenden, chefsbibliotekarie för Bodley's vid Oxfords universitet, en egen spaning. Idag tror historiker snarare att biblioteket förstördes gradvis, till följd av såväl aktiv skadegörelse och bränder som vanskötsel och bristande intresse. Så om det ska användas som sedelärande berättelse, är det en annan, menar han: ”Snarare än att understryka det katastrofala i hur barbarisk okunnighet segrar över civiliserad sanning är Alexandria ett varnande exempel på faran i ett smygande förfall genom underfinansiering, nedprioritering och allmänt åsidosättande av de institutioner som bevarar och sprider kunskap”.

