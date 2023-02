I den debatt om avhandlingen som nu pågår framhäver många att avhandlingens ”metod” är bristfällig utan att närmare precisera vad de menar. Ett undantag är den betygsnämndsledamot, Torsten Jansson, som röstade för att underkänna, och som försöker förklara detta . Å andra sidan inleder Torsten Jansson med att framhäva att avhandlingens empiriska tes, att IFiS är anknutet till Muslimska brödraskapet, på det stora hela taget har förtjänster. De flesta andra kritiker tar inte upp sakfrågan, att IFiS är anknutet till MB, utan siktar in sig på att upprepa Torsten Janssons kritik av metoden, vilken jag som forskare kan respektera och gärna skulle vilja diskutera närmare.

Att IFiS är anknutet till Muslimska brödraskapet (på ett eller annat sätt) har framhållits länge i svensk forskning. Tidigast är Ingvar Svanberg och David Westerlund i boken ”Blågul islam” (1999). Senare kommer Jonas Otterbecks, Aje Carlboms och Anne Sofie Roalds forskning, och saken tycks närmast självklar i David Gunnarssons avhandling ”Gäst i Sverige” (2016).

Dessutom framhåller Mahmoud Khalfi, ordförande för IFiS, i en intervju nyligen i Dagens Nyheter (6/2) att han är ”stolt över att säga att jag är inspirerad av Muslimska brödraskapet”. Han säger också att han beundrar Muslimska brödraskapets främste nutida ideolog, Yusuf al-Qaradawi. Emellertid finns inga organisatoriska kopplingar, påpekar han. En helt annan syn framlägger dock imamen Sayeed Azam i Sydsvenskan (13/2) som berättar att han var medlem i IFiS och Muslimska brödraskapet, men att de organisatoriska kopplingarna upphörde år 2018. Bortsett från att vad som egentligen hände 2018 kan diskuteras, stödjer detta påstående avhandlingens tes om även en organisatorisk koppling. Men på denna punkt har jag mer.

I min avhandling ställer jag upp åtta indikatorer för tillhörighet. Ett par av dem handlar om just organisatorisk tillhörighet. Det är organisatoriska kontakter respektive personliga kontakter. I det omfattande material som jag har samlat in från hemsidor och andra öppna källor finner jag ett par hundra sådana kontakter, de framgår i fotnoterna och i länkar som alla kan öppna. Fakta talar för sig själv. Jag påvisar också vissa finansiella kontakter, men inte lika många. Ytterligare en indikator är det historiska grundandet. Där finner man att viktiga grundare i IFiS har kontakter med det internationella Muslimska brödraskapet. En av ledarna i IFiS är också senare ordförande i Muslimska brödraskapets Europeiska federation (FOIE) under de åtta viktiga åren 2006 – 2014, då den arabiska våren inföll tillsammans med revolutionen i Egypten 2011. En annan ledare från Sverige, Islamiska förbundets ordförande och Römosseskolans rektor, är därtill FIOE:s vice ordförande några år.