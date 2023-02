Lägre vinst för Kjell & Company

Hemelektronikkedjan Kjell & Companys nettoomsättning minskade med 6,9 procent under det fjärde kvartalet i fjol och landade på 762 miljoner kronor.

Rörelseresultatet minskade även det, till 52,5 miljoner kronor jämfört med 85,9 miljoner samma period året innan.

"Under ett år som präglats av såväl geopolitisk som ekonomisk osäkerhet fortsatte Kjell att växa med lönsamhet under 2022. Under det fjärde kvartalet upplevde vi en mer återhållsam kund och en minskad försäljning under julhandeln", skriver bolagets vd Andreas Rylander i en kommentar och fortsätter: