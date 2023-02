Vattenfall efter beskedet: Vi hoppas kunna bygga

Regeringen ger grönt ljus för Vattenfall att anlägga kablar på havsbotten för den stora vindkraftsparken Kriegers flak.

Vattenfall vill inte låta sig intervjuas i samband med regeringsbeslutet, men kommenterar skriftligt.

”Regeringen har nu säkerställt att alla nödvändiga tillstånd är på plats, vilket är en förutsättning för att ta nästa steg i projektet", skriver Vattenfalls pressavdelning i ett mejl till TT.

Fast det återstår ännu flera steg, enligt Vattenfall.

"Nästa steg är nu att säkerställa att projektet kan nå lönsamhet. Under förutsättning att projektet kan nå lönsamhet bör vi kunna nå ett investeringsbeslut under 2025 samt leverera el till elområde 4 under 2028", fortsätter Vattenfall.