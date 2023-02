Titta in i ReUse-butiken och hör Lena Isaksson och Ing-Britt Rosenquist berätta om sitt volontärarbete i butiken:

Under fastan kan man på så vis frigöra tid – och med tid ges möjlighet till eftertanke. Kanske får du tid över att hjälpa en medmänniska eller att jobba ideellt.

Fastan finns i många religioner och den kristna fastan har funnits under hela kristendomens historia, säger Emma Ljungberg, präst i Limhamns församling när vi träffar henne i församlingshuset. Längden på påskfastan kommer från Jesus fasta under fyrtio dagar i öknen efter sitt dop.

– Du kan alltid ringa expeditionen i din lokala församling och bli lotsad vidare. Det finns tydliga uppdrag som det går att engagera sig i. Men om det inte finns något som känns helt rätt, räcker det att du säger jag finns och jag kan bidra. Så kan vi forma något tillsammans, säger Emma Ljungberg.

I församlingshusets källare i Limhamn finns en secondhandbutik som håller öppet varje onsdag, ReUse. Här arbetar flera volontärer med att packa upp, sortera och sälja det som skänks.

– Det är en jättefin butik som kanske många har missat. Man kan också ta en fika och sitta ner och prata en stund.

Under fastan går alla pengar som kommer in till Act Svenska kyrkan, kyrkans egen biståndsverksamhet. Temat för 2023 års fasteaktion är ”Dela lika under samma himmel”.

Vill du engagera dig ideellt? Kontakta din lokala församling. Här hittar du kontaktuppgifter.