Förde krig mot karteller – döms för smuggling

Genaro García Luna döms i New York för att ha tagit emot stora summor pengar av drogkartellen Sinaloa under Joaquín "El Chapo" Guzmáns ledning. Guzmán sitter fängslad på livstid i USA.

54-årige García Luna såg enligt amerikanska medier oberörd ut när han mot sitt nekande fick domen uppläst. Han fälldes på samtliga fem åtalspunkter för sin delaktighet i kokainsmuggling.

García Luna tog enligt domen emot mutor under tiden då han ledde den mexikanska federala polisen, och därefter under hela sin tid i regeringen. I utbyte tittade han bort – eller till och med agerade skydd – när stora mängder kokain smugglades från tillverkande länder som Colombia via Mexiko till USA och Europa. Han ska också ha försett Sinaloa med underrättelser och därmed "hjälpt kartellen attackera rivaliserande drogkarteller", enligt åklagarkammaren.