Loreen ska landa – Mariette flyga till semi

Fakta

Tone Sekelius: "Rhythm of my show".

Jon Henrik Fjällgren, Arc North featuring Adam Woods: "Where are you (Savezan)".

Maria Sur: "Never give up".

Panetoz: "On my way".

Marcus & Martinus: "Air".

Paul Rey: "Royals".

Smash Into Pieces: "Six feet under"

Loreen – "Tattoo"