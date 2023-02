Debatt i Lund: Får dom skriva hur dem vill?

Vissa tycker det är chill att skriva som man talar. Andra är lite mer old school och freakar ut när nya generationer säger något som är cringe. Ska man låta språket go with the flow eller ska svenskalärare fortsätta kämpa med att lära ut ”de” och ”dem” i stället för ”dom” till dagens unga? Vad är signalvärdet med en vårdad och korrekt svenska? Om fler skriver fel, blir det då rätt? Och vem avgör det? Välkommen till en debatt om finspråk, fulspråk och språket som klassmarkör!