Minnesord om Ulf Lagergren

Ulf var en kär vän och kollega till oss under nästan 40 år. Efter flera år av samarbete i olika former startade vi år 2003 företaget MCAD AB som vi sedan framgångsrikt drev tillsammans under 15 år då verksamheten köptes upp. Utan Ulfs knivskarpa intellekt, mod och driv hade denna resa varit annorlunda och inte alls lika rolig och intressant. Han var med och utvecklade en affärsmodell som vi än idag fortsatt använder framgångsrikt.