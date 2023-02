Nu ska Domkyrkan få tillbaka sina tak

– Det känns förbaskat bra, säger Åke Andersson.



Han är platschef för renoveringen av Domkyrkans torntak, och ser mycket fram emot att få lyfta tillbaka taken på tisdag den 7 mars. Den sista veckan kommer att bestå av förberedelser in i det sista.



– Vi kollar så att det inte ligger kvar något i tornen som kan trilla ner på någon, städar där, justerar lite grann, kontrollerar måtten, säger han.



Redan på torsdag kommer en kran att ta ner tornens väderskydd. Anledningen är att en del saker sedan ska lyftas in i tornet med lyftkran innan taken sätts på plats. Sådant som är svårt att bära tio, elva våningar upp för spiraltrappan inne i kyrkan, eller för stort för att tas in genom luckor och dörrar.



– Det är till exempel sånt som ska sparas där uppe, som historiska föremål.