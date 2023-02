Kraftigt tapp för försäljningen av barnböcker

Bokbranschens försäljningsstatisk har under flera år pekat uppåt. Men enligt Svenska förläggareföreningens årliga rapport tycks den nu ha slagit i taket. För första gången på åtta år minskade den totala försäljningen av böcker i Sverige 2022.

Lars Kepler (pseudonym för Alexander Ahndoril och Alexandra Coelho Ahndoril) gav i höstas ut sin nya spänningsroman "Spindeln". Boken var den mesta sålda boken i Sverige under 2022. Arkivbild.

Antalet strömningar uppgick i fjol till 45,3 miljoner, vilket kan jämföras med att de såldes 24 miljoner tryckta böcker. Likväl är det fortfarande tryckta böcker som drar in mest pengar. I värde stod de fysiska böckerna för 68 procent av den totala försäljningen.

– Booktok är ett intressant fenomen och man kan se hur det driver försäljningen i vissa ålderskategorier. Men för bokens synlighet är helheten viktig. Ju mer böcker syns och diskuteras i sociala medier, i dagstidningar, radio, tv och i fysiska bokhandlar, desto större chans att de hittar in i människors medvetande, säger Mikaela Zabrodsky.

Den mesta sålda barn- och ungdomsboken var humorgruppen I just want be cools "Skurkskolan". Bland fackböckerna – som också tappade – var det Andreas Cervenkas "Girig-Sverige: Så blev folkhemmet ett paradis för de superrika" som toppade listan.