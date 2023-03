Brasiliens BNP-tillväxt uppgick till 2,9 procent under 2022 enligt ny statistik. Siffran kan jämföras med en tillväxt på 5 procent under 2021 enligt reviderade siffror och kopplas till en svag utveckling under det avslutande kvartalet då landets ekonomi till och med krympte med 0,2 procent.

Tillväxten var dock i linje med marknadens förväntningar och den sista årssiffran med Jair Bolsonaro vid rodret som president för landet. Bolsonaro ersattes i januari av Luiz Inacio Lula da Silva.