The Weeknd får sin första filmroll

The Weeknd satsar på film. Artisten och skådespelaren, vars egentliga namn är Abel Tesfaye, är klar för en ännu obetitlad spelfilm där han ska spela en av huvudrollerna mot Jenna Ortega ("Wednesday") och Oscarsnominerade Barry Keoghan ("The Banshees of Inisherin"), skriver Variety. The Weeknd ska även producera filmen, men i övrigt är inga detaljer kända.