Guide: Allt du behöver veta om Vasaloppet

Dagen därpå inleddes ett intensivt arbete med att bygga staket, skapa skyltar och få fram nya stora tankar till blåbärssoppan. Det mesta har återskapats, men varje dag under vinterveckan har arrangörerna upptäckt någonting som saknas efter branden.

Polisen har inte hittat någon brandorsak och har lagt ner utredningen.

+ Antal deltagare

Det är 15 800 deltagare som är anmälda till söndagens upplaga av Vasaloppet. Rekordet för antal startande är från 2010 då 15 709 åkare lämnade Berga by för att åka mot Mora.

+ Utmaningen: Köra baklänges

Som om inte de nio milen är en tillräcklig utmaning – tidigare elitåkaren Robin Bryntesson ska köra loppet baklänges.

– I grund och botten är det inte värre än att backa med släp, säger han till DN.

+ 99:e loppet

I år arrangeras det 99:e Vasaloppet i ordningen. Det är det 27:e loppet med särskild tävlingsklass för damer (som infördes 1997). Vasaloppet blev inställt åren 1932, 1934 och 1990 på grund av snöbrist.

+ 84-åring kan bli rekordman

Flest lopp, 60 stycken, har två veteraner åkt: Bengt Eriksson från Sälens IF och Börje Karlsson från Landsbro IF SK, Gösta Lönnelid, Narkens IF. Men rapporterna säger att Gösta Lönnelid, 84, ska på söndag försöka sig på sitt 61:a Vasalopp. Då kan han bli ensam rekordhållare.

+ Kändisar som åker

Jonas Stentäpp, hårdrockare, ”Hjalle och Heavy”, Mimikry

Melker Andersson, kock, krögare

Johan Jureskog, kock, krögare

Ninni Schulman, deckarförfattare

Dag Bredberg, f d ishockeyspelare, SM-guld 1983 med Djurgården

Lasse Beischer, skådespelare

Michael Storåkers, företagsledare, reklambyråprofil

+ Dubbla rekord 2021

Snabbt och isigt före och en stark medvind bidrog 2021 till rekordtider. Tord Asle Gjerdalen, Norge, vann med den nya rekordtiden 3.28.18. Även damerna fick en ny rekordtid när Lina Korsgren med 3.52.08 tog sin tredje seger i Vasaloppet.