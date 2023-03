Som namnet antyder riktar sig 60pluslånet till kunder som är 60 år eller äldre. Via lånet kan pensionärer frigöra kapital genom sina bostäder. För Jarl blev lösningen optimal, han fick råd med renoveringen – och en välkommen buffert för vardagens utgifter.

Under den tiden betalar jag varken ränta eller amorteringar

– Under den tiden betalar jag varken ränta eller amorteringar. Det läggs på lånet, så när jag faller ifrån betalar dödsboet in lånet och betalar in den ränta som tillkommit. Sen blir det ändå mycket kvar till barnen, förklarar Jarl. I teorin kan upplägget betyda att anhörigas arv minskar, men Jarl menar att det i hans fall snarare är tvärtom

– Barnen förstår hur jag resonerat. Verkligheten är att de hade fått ett hus som varit fallfärdigt om jag inte gjort de här sakerna. När jag faller ifrån har ju huset sitt värde och förhoppningsvis har värdet ökat tack vare att jag förbättrat det. Alternativet hade varit besvärligt både för mig nu och sedan för mina barn.

Se utförliga villkor och räntor här