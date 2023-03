VR lurar bort smärta hos barn

Fakta

Studien genomfördes vid ett offentligt sjukhus i Hongkong under 2019 och 2020.

Totalt ingick 149 barn mellan 4 och 12 år som skulle få en nål i en ven inför blodprov. Barnen lottades till förberedelser enligt standardvård eller att få det plus att använda VR.

Barnen fick fylla i uppgifter före, under och efter sticket om bland annat smärta och oro med hjälp av anpassade formulär föreställande tecknade figurer.

Enligt resultatet upplevde de barn som använt VR nästan hälften av smärtan och mindre oro än de som bara fick standardvård. Personalen var också mer nöjda i VR-gruppen.

Källa: "Effects of an immersive virtual reality intervention on pain and anxiety among pediatric patients undergoing venipuncture"