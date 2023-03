Då ska bilarna vara borta från Davidshallstorg

2007 såg framtiden ljus ut för Davidshallstorg. Politikerna i Malmö beslutade att ett garage i tre plan skulle byggas under jord. På ytan skulle livet återvända. Torget skulle ramas in av träd, under vilka det skulle finnas sittplatser – och bredvid dem fontäner och skulpturer. Vilsamt och vackert, var ledorden.