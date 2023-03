Håll i hatten, kära läsare! Själv ska jag tugga i mig min. Jag lovade ju häromdagen att käka upp min muminpappa-hatt om inte Cate Blanchett fick en Oscar för ”Tár”.

Jag vet inte vad jag ska säga. Jag blev väl förälskad i demondirigenten, precis som alla andra tjajor.

Satt ni uppe och tittade på galan i natt? Inte? Det är lugnt, vår kritiker Oscar Westerholm höll ögonen öppna åt er. Och gäspade. För dramatiken uteblev. Det var nämligen, för alla utom undertecknad, väntat att ”Everything everywhere all at once” skulle ta storslam.