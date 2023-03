Hårt migranttryck på dödlig rutt på Medelhavet

Under januari och februari korsades EU:s gräns illegalt 11 951 gånger där, en ökning med 118 procent jämfört med i fjol.

Migrantrutten i centrala Medelhavet – området mellan Italien, Sardinien och Tunisien – var den mest använda in i EU under årets två första månader, konstaterar Frontex .

– Vi möter människor som har gjort den här resan fyra, fem, sex gånger men blivit tillbakaskickade till Libyen. Sedan försöker de igen eftersom omständigheterna de lever under där är omöjliga, säger Caroline Willemen till TT.

Frontex redogör alltså för att personer illegalt har tagit sig in i EU via rutten i centrala Medelhavet 11 951 gånger. Men i flera fall kan det handla om personer som tagit sig in flera gånger efter att ha blivit tillbakaskickade.