”Ja, jag hör att vi måste in i studion illa kvickt”, sade den jordnära gitarristen sarkastiskt och tog en klunk öl. ”Du öser ju verkligen ur dig poesi.”

Alltså finns det anledning att närma sig hans memoarer med försiktighet, att stålsätta sig mot humorbefriad självrättfärdighet. Men mitt i all fåfänga (i texten är han ”Gorby” med Michail Gorbatjov och ”Condi” med Condoleezza Rice) är han både rolig och starkt självkritisk.

Oskuldens tid: U2 år 1981. Bono, The Edge, Larry Mullen jr, Adam Clayton.

Tidigt i karriären drevs de av naiv väckelsekristen nit, inspirerad av samröret med den radikala rörelsen Shalom som med asketism och missionsiver ville återknyta till urkyrkans idéer. Debutalbumet ”Boy” var ett ode till det oskyldiga, i trots mot rockhistorien och den dödskult som Bono menar var en del av postpunken. Så sent som 2014 gav bandet ut låten ”Invisible”: en sång om att vägra att slukas av det världsvant cyniska och livströtta.

Intressantast var U2 när de tvärtom gjorde uppror mot präktigheten, i ett halvt improviserat rollspel som ledde fram till ”Achtung baby” och ”Zooropa” 1991-93 då Bono antog alter egon som The Fly och MacPhisto — en djävulsfigur som inspirerades av CS Lewis satiriska roman ”Från helvetets brevskola”, med undertiteln ”Studiebrev om de bästa metoderna att föra en själ till förtappelse”. Istället för att ducka för återkommande anklagelser om hyckleri skapade han en figur som omfamnade och överdrev hyckleriet. Bono nyttjade nya verktyg, släppte kravet på uppriktighet och tydlighet.

Jesus of uncool.

U2 år 1997, en brytningsperiod. Fr v: The Edge, Larry Mullen jr, Bono, Adam Clayton.

I andra sammanhang kunde han omöjligen undgå att upplevas som en katt bland hermeliner. Han har rört sig bland statsmän och superkapitalister och inte sällan mötts av nedlåtande blickar. Han var ivrig att lära sig, men kunde också lätt duperas. George Soros, en kompanjon i biståndsorganisationen DATA (debt, aids, trade, Africa), betraktade honom sorgset som en nyttig idiot efter att han lagt sig platt för Bushadministrationen:”Du har just sålt dig för en tallrik linser, Bono” sammanfattade han.

Det är ett sätt att växa upp, att inte nöja sig med vita fanor och enkla slagord. Men han kan inte släppa tanken på att han faktiskt sålt sig.

Det enda vi vet säkert är att musiken tappat stuns med åren, kanske för att det visat sig att den inte kunnat tillfredsställa Bonos behov. Rockpoeten som predikat från estraderna tvingas konstatera att det finns gränser för låtarnas räckvidd. Fanfavoriten ”Bad” mixades så snart producenten Brian Eno hittat rätt stuk och rätt tagning, men Bono konstaterar uppgivet att han aldrig hann skriva färdigt låten; publiken nöjer sig ändå. På liknande vis dissar han texten till klassikern ”Where the streets have no name”. Och, handen på hjärtat: hur många vet vad ”Vertigo” handlar om? (Facit: om hur djävulen frestade Jesus, genom att utmana hans ego och hybris.)

Också i detta finns en parallell mellan de båda: de höga anspråken gör Bono sårbar, därtill provocerande. Han beskriver det som ett tvångsbeteende: att anta utmaningar, för att kunna bli hög på sitt ego. ”Jag lever för den där nerven”, skriver han, ”men går folk på nerverna.”

