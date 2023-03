Courtney Love läser lusen av rockens finrum

Bara åtta procent av de invalda i Rock and Roll Hall of Fame är kvinnliga artister, konstaterar den amerikanska artisten Courtney Love. I en krönika i The Guardian anklagar hon de ansvariga för rockmusikens finrum för sexism, avsiktlig okunskap och fientlighet. Formellt är en artist valbar 25 år efter att hon eller han släppt sitt debutalbum men kvinnliga artister får vänta extra länge – för länge – tycker Courtney Love.