Krogdöden i Höllviken fortsätter

Shakespeare Pub har haft flera ägare under åren. Stefan Möller är den senaste krögaren, som inriktade sig på skånsk husmanskost. Nu satsar han på en ny krog på Lilla Torg i Malmö.

Sockerfen var ett familjeägt bageri och kafé som även erbjöd pizzor och enklare varma rätter. På sommaren lyckades kaféet få ihop en kundkrets, men det blev allt svårare under vinterhalvåret. "Det var helt enkelt ingen verksamhet som jag och min familj ville driva vidare", säger Fariooz Turki.

— Det skulle vara annorlunda att ha öppet i Malmö, där är det mer ruljans. Det kom kunder under sommaren, men under vintern var det inte många som besökte oss, säger Fairooz Turki.

Bageriet Sockerfen öppnade under januari 2022. Verksamheten stängde för två månader sedan och delägare Fairooz Turki ser kundbasen som ett grundproblem för att verksamheten inte kunde fortgå.

Restaurang Rebell "Arvet" meddelade sina kunder under oktober år 2021 att de såg sig tvungna att stänga: ”Kan vi inte leverera 110 procent, skall vi inte leverera alls...go hard or go home”, skriver de på Facebook.

Sedan dess har lokalen stått igenbommad.

Inom en snar framtid tar fastighetsägaren och krögaren Tomce Siljanovski över lokalen för att öppna en indisk restaurang.