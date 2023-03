Målfesten – tio mål på 13 minuter

Svenske Gustav Forsling var en av deltagarna i den rekordsnabba målfesten och stod för Floridas 3–2-mål, sex minuter in i första perioden. Målskyttet inleddes av Montreals Mike Matheson när blott 16 sekunder gått.

De sju målen i första innebar ett klubbrekord för Florida gällande flest mål under en period. Klubbens tidigare rekord var sex mål under en period vilket man gjorde under ett möte med Boston i april 2000.

– Det är nog den konstigaste matchen jag spelat. Hur man ska förklara det som hände i första? Jag vet inte. Båda lagen hade både alla studsar med sig och mot sig, säger backen Gustav Forsling till Aftonbladet.

Florida vann till slut med 9–5.

– Det viktiga är att vi tog hem segern, vi behöver verkligen alla poäng i jakten på en slutspelsplats, säger Forsling.