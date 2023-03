Putin välkomnar Xi till Kreml

Måndagens möte mellan Xi och Putin sker under informella former, däribland en middag, med mer formella samtal planerade till senare under det tre dagar långa besöket. Ledarna väntas skriva under ett gemensamt uttalande.

Både Kina och Ryssland har beskrivit Xis besök som en del av ansträngningarna för att fördjupa vänskapen mellan länderna. Resan är Xis första till Moskva sedan Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina.