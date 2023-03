Vi tycker fortfarande att det bästa för Sverige är att fortsatt vara militärt alliansfria. Vi hade hellre sett att Sverige fördjupade sitt arbete med att agera förebyggande för demokrati och fred, och för att arbeta för en kärnvapenfri värld som en alliansfri stat.

Sveriges tradition att driva på det globala nedrustningsarbetet skulle kraftigt försvagas vid ett Natomedlemskap, vilket är allvarligt då konsekvenserna för människor, miljö och hälsa vore katastrofala vid ett kärnvapenangrepp. Det är också under all kritik att regeringen inte krävt några som helst garantier, som både Danmark och Norge har, gällande bland annat kärnvapen.

Miljöpartiet kräver att Sverige får garantier för:

• Inga kärnvapen förs in på svenskt territorium. Vi vill se ett lagstadgat förbud mot kärnvapen på svensk mark. Det gäller även transport av kärnvapen på svenskt vatten. Garantierna skulle minska hotbilden mot Sverige och ligga i linje med våra grannländer som har liknande regelverk.

• Införandet av principen om No first use i Nato. Natos princip om First use tillåter Nato-alliansen att som första aktör i en konflikt använda kärnvapen. Miljöpartiet vill att Nato aldrig får vara först med att använda kärnvapen.

• Ställ krav på demokrati i Nato. Miljöpartiet kräver att Nato inför ett demokratikrav, så att bara länder som uppfyller grundläggande demokratiska kriterier ska få vara medlemmar. Vi har de senaste månaderna kunnat följa en fars där den svenska regeringen i fråga efter fråga tvingats vika ner sig för den auktoritära regimen i Turkiet. Detta kan inte fortsätta.