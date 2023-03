17-åring i forsknings-SM siktar mot Nobelpris

– Is it okay if we do the interview in English? säger 17-åriga Yasma Esteitieh när vi möts framför Borgarskolan i Malmö.

Trots att hon är född och uppvuxen i Sverige är engelskan hennes mest använda språk. Yasma Esteitieh har alltid gått på engelskspråkiga skolor eller program. Med familjen talar hon arabiska, och läser nästan bara svenska i skolan.

Också föräldrarna vurmar för vetenskap. Efter skolan brukade hennes mamma hålla hemmalektioner i NO och matematik. Senare började Yasma Esteitieh driva egna projekt, söka till vetenskapsläger och ställa upp i tävlingar.

– Nu kan mamma inte hålla reda på alla grejer jag är med i.

Hur skulle du beskriva din identitet?