Malmö kommuns utredning anger förutsättningen tre våningsplan under mark med totalt 337 platser. Man har räknat fram en beläggningsgrad på 60 procent under dagtid.

Men ingen verkar fråga sig varför man utreder ett för stort projekt utan alternativ, speciellt som outnyttjade platser och varje extra plan under mark fördyrar rejält.

Om man reducerar byggvolymen till exempelvis 220 platser och 2 plan under jord kan beräknade 1,1 miljoner kronor per p-plats i stället antas bli kring 900.000 per p-plats. Dessa 220 platser kan fördelas på 100 platser till närboende och 120 platser för timuthyrning.

Med Malmös nuvarande nivå på parkeringstaxa skulle p-kostnaden 2023 kunna vara 1 200 kronor per månad för 100 abonnerade platser samt 30 kronor per timme för 120 platser, bedömda som fullt nyttjade 08 – 21 vardagar. Vid större övervikt för timuthyrning blir det ännu mera lönsamt.

Med beräknad byggkostnad på 198 miljoner och nyttjandegrad enligt ovan blir kommunens avkastning cirka 11 miljoner kronor per år vilket också uppfyller kommunens beslutade avkastningskrav på mellan 5–6 procent. Garaget blir då fullt betalt på ca 18 år.

Så nästa steg för Tekniska nämnden måste bli att göra om och göra rätt:

1. Skjuta upp beslutet

2. Genomföra en medborgadialog före kommande beslut lämpligen i form av ett utskickat frågeformulär till boende i området