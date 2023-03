Nu ska löneökningarna avgöras

Vinterns stora avtalsrörelse går in i ett avgörande skede. Sista mars löper många av löneavtalen på svensk arbetsmarknad ut.

Erfarenhetsmässigt utifrån de 25 åren av avtalsrörelser sedan Industriavtalet kom till stånd 1997 med alla dess procedurer, är att arbetsgivarna med tvekan säger ja till det första budet, men att facken säger nej. Sen har medlarna en vecka på sig att lägga fram ett nytt sockrat bud för att förmå facken att skriva på.

Facken har krävt 4,4 procent i lönepåslag i ett ettårigt avtal, med en låglöneprofil, högre procentuella påslag till dem som tjänar under 27 000 kronor i månaden, plus extra höjningar av minimilönerna. Arbetsgivarna har erbjudit 2,0 procent plus en engångssumma på 3 000 kronor.

Historiskt har den slutliga överenskommelsen landat runt tre fjärdedelar av fackens utgångskrav, vilket skulle ge omkring 3,3 procent.