IPBES (FNs internationella panel för biologisk mångfald) rapport skapade underlag för 190 länder som nu enats om att skydda 30 procent av land, vatten och hav för att motverka artdöd och klimatförändringar. EU har infört direktiv om att återställa och skydda 30 procent och det arbetar Naturvårdsverket med för att genomföra till 2030.

Därför säger vi: det är nu ännu viktigare att inte bebygga de sista nästan helt sammanhängande öppna fälten, åkrarna och ängsmarkerna på Malmö stads västra sida, kring naturreservat Bunkeflo Strandängar och Natura 2000-området Limhamns Kalkbrott. Notera också att ingen inventering har gjorts av hur djuren rör sig mellan områdena.

Citaten nedan synliggör hur olika perspektiv på utbyggnaden är:

• Utdrag ur politikernas offentliga sammanfattning av Dp5622

”Planförslaget antas inte medföra någon betydande miljöpåverkan enligt 6 kap 3§ miljöbalken eftersom genomförandet av detaljplanen inte bedöms få någon betydande påverkan på områden som omfattas av områdesskydd enligt miljöbalken. Planförslaget möjliggör heller ingen verksamhet eller åtgärd med negativ miljöpåverkan eller som innebär risk för människors hälsa.”

• Utdrag ur särskilt yttrande av Miljöpartiet

”I detaljplanen görs vissa avsteg från rekommendationerna i naturinventeringen vilket Miljöpartiet anser är negativt. Frågorna kring hur den biologiska mångfalden bäst kan skyddas utreddes bristfälligt under processen och hänsyn till dessa kom därför in sent i projektet. I framtida detaljplaner är det önskvärt med en högre ambitionsnivå kring att främja och skydda den biologiska mångfalden samt att dessa frågor kommer in tidigt i processen. Miljöpartiet verkar för att Malmö ska kunna utvecklas som en tät, grön och blandad stad där vi även kan värna den biologiska mångfalden.”