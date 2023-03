Engvall målskytt i målsnålt möte

Engvall visade fint passningssamarbete med Brock Nelson som avslutades med ett lurigt handledsskott som letade sig in via målvakten och gav Islanders 1–0-ledningen halvvägs in i matchen. Washingtonmålvakten Darcy Kuemper lär drömma mardrömmar om svensken, som skjutit fyra skott mot Kuemper under NHL-karriären, och satt alla i nät.

Conor Sheary kvitterade, och därefter följde en mållös förlängning och straffskytte, där Islanders Bo Horvat och Kyle Palmieri var målskyttar och Washingtons Nicklas Bäckström fick se sin avslutande straff räddas.