Ryssland har just nu mycket större lager av artillerigranater än Ukraina och använder dem i mycket högre grad – och priset för denna skillnad betalas med ukrainska liv. EU har upprepade gånger sagt att försvaret av Ukrainas suveränitet är av existentiell betydelse – inte bara för Ukraina, utan även för resten av Europa. Vi kan inte eftersträva detta mål utan att ge Ukraina medlen för att uppnå det.

Ukraina har tvingats in i ett högintensivt krig där landets frihet och nationella överlevnad står på spel.

Sedan Ryssland inledde sitt krig mot Ukraina har EU visat att vi verkligen inser vad som står på spel och att vi, när så krävs, är redo att bryta tabun. För ett år sedan började vi för första gången någonsin finansiera leveranser av dödlig militär utrustning till ett land som attackerats. Under hösten började vi sedan utbilda ukrainska soldater på EU:s territorium under EU-flagg. Vi är på väg att ha utbildat 30 000 ukrainska soldater före årets slut. Och just nu tar vi ytterligare ett stort steg genom ett samarbete för att förse Ukraina med den ammunition som landet så akut behöver.