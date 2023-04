• Fler cykelställ utanför butiker. Jag vet att Malmö stad gör mycket här, men hur är det med butiksägarna? Framför allt de större butikerna. Vi blir fler och fler som tar cykeln till butiken. Från Malmö Stads Fastighets- och Gatukontorets Cykelbeslut 2018: sedan 2003 har cykeltrafiken i Malmö stad ökat med 80 procent, under samma tid har befolkningen ökat med 27 procent.

• Säkrare parkeringsmöjligheter vid butiker och allmänna platser för cyklar. Enligt Svensk försäkringsstatistik har andelen anmälda cykelstölder ökat från 48 till 68% på tio år.

• Service till elcyklister. Större butiker skulle kunna ha inlämningsmöjlighet för de stora cykelbatterierna, så man slipper gå bära på detta i butiken. Det skulle också kunna ha möjlighet att ladda cykelbatteriet.

• Breda cykelvägar. Då det blir fler cyklister och för att lådcyklarna tar större plats.

Nedan kan man läsa ur Malmö Stads Fastighets- och Gatukontorets Cykelbokslut 2018:

”Varje cykelresa innebär en samhällsekonomisk besparing om 1,6 kronor per kilometer, medan varje bilresa innebär en samhällsekonomisk kostnad om -1,5 kronor per kilometer. Bara själva kostnaden för bilresande är per kilometer sex gånger högre än kostnaden per cykelresa. Detta enligt en cost-benefit analys som gjorts av forskare vid Lunds universitet på förhållanden i Köpenhamn, i vilken olyckor, klimatpåverkan, hälsa och restid har beaktats. Att planera och investera för ökad cykling är således av flera anledningar önskvärt.”

Ingvar Mårtensson

