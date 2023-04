Den nya planen slår också fast att andelen grönyta ska öka. Det är bra både för Malmöbornas hälsa och möjlighet till rekreation, och för den biologiska mångfalden.

I den kommande översiktsplanen för Malmö införs modellen 3-30-300 för träd och grönska, det vill säga att alla ska kunna se minst tre träd från sin bostad, skola och arbetsplats, i varje stadskvarter ska minst 30 procent av ytan skuggas av trädkronor och att alla invånare ska ha max 300 meter till ett grönområde. Det gör stor skillnad, särskilt i nybyggda områden.

När det gäller detaljplanen för ett nytt bostadsområde i nordöstra Bunkeflostrand var Miljöpartiet kritiskt till att hänsyn till biologisk mångfald kom in för sent i processen. Därför drev partiet på för en fördjupad naturinventering under förra mandatperioden. Underlaget visar att områdets naturvärden, hur skyddsvärt det är, varken är höga ur ett nationellt eller regionalt perspektiv, och att påverkan på naturvärdena blir liten. De påtryckningar Miljöpartiet då gjorde har gett resultat. Ett systematiskt arbete med naturvärdena påbörjas nu tidigare i andra projekt.

Miljöpartiets utgångspunkt är att Malmö inte ska bygga på naturmark. Det ska bara ske i yttersta undantagsfall och måste föregås av noggranna inventeringar av platsens naturvärde. Det finns både en metodik och erfarna experter som kan avgöra det och om nybyggnation är rimlig. Med sådana utredningar som underlag är utgångspunkten att bevara de delar som har högst naturvärde inom det område som planeras. De bör förvandlas till natur- eller parkområden. Om utredningarna istället höjer en varningsflagg och föreslår avslag har planerna stoppats eller justerats. Till exempel har stora delar av planen för Limhamns gamla skjutbana gjorts om efter att området inventerats.