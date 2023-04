Ida Ölmedal är kulturchef.

Jag vill att Zlatanskulpturen ska ställas upp igen. En snabb titt i våra kommentarsfält, sociala medier samt de sportsidor jag läser – den här tidningens samt DN ledare – ger intrycket att det är en kontroversiell åsikt.

Men jag känner mig hemma med brons-Zlatan.

Det är som när man är ute och går i bergen och vidderna är hisnande och kaprifolen doftar och visst är det fint, men så klättrar man över en skreva där all bråte från havet sköljt in, det stinker tång och man trampar i tjära, stenarna är kantiga och blygrå, och man känner hur lugnet drar in för man vet: såhär ser jag ut inuti.