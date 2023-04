Inspelning från tidig Beatleskonsert upptäckt

The Beatles stod på randen till sitt stora genombrott och spelade på Stowe boarding school i Buckinghamshire den 4 april 1963. Bandet hade precis släppt "Please please me" och spelade låtar från skivan blandat med covers, bland annat Chuck Berrys "Too much monkey business".

Ljudupptagningen gjord av John Bloomfield är unik, då den innehåller hela konserten. John Lennon, Paul McCartney, George Harrison och Ringo Starr hörs skämta sinsemellan och bandet tar även emot låtönskningar från publiken.