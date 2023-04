Är årets Idol en skåning? – hon tog raka vägen till Stockholm

I dag, den 13 april, var det Malmös tur att få besök av Idoljuryn. Här sjunger Tindra Mangiapia, från Skurup, låten ”Killing Me Softly With His Song”. I juryn 2023 sitter Kishti Tomita, Alexander Kronlund, Katia Mosally och Anders Bagge.

Bild: Axel Hilleskog