Uppgifter: Han läckte topphemliga dokumenten

Det säger en tonåring som känner "OG" till The Washington Post. De båda har i flera år ingått i slutna online-grupper på bland annat plattformen Discord, grupper där de nu spridda militärhemligheterna ursprungligen postats, skriver den Washington-baserade tidningen och journalistnätverket Bellingcat.

OG beskrivs som ledande och drivande i dessa online-fora. Han är i 20–25-årsåldern, medan flera av de andra deltagarna uppges vara i de övre tonåren. Som The Posts källa beskriver det kunde OG nästan hålla föreläsningar om tillståndet i världen och hur regeringar och myndigheter agerar.

– Det är en smart kille. Han vet vad han gjorde när han postade dessa dokument, så klart. Det var ingen olyckshändelse, säger tonåringen.

Däremot syns bakgrundsmiljöer i fotona av dokumenten, detaljer som kan hjälpa FBI och andra myndigheter när de nu jagar OG.

Sedan hemligheterna började spridas i offentligheten häromveckan har OG enligt The Posts tonåriga källa gått under jorden. I en sista hälsning rådde han online-vännerna att "ligga lågt och sudda ut all information som kan ha med honom att göra".