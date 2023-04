De omkom på havets botten – hedras efter 80 år

Hitlers mina dödade 33 svenska sjömän när ubåten HMS Ulven sjönk i Göteborgs skärgård 1943, mitt under brinnande krig.

Ubåten var ute på en övning, och under förmiddagen den 15 april skymtades den för sista gången. Därefter bröts all kontakt. Under natten gjordes upprepade försök att få radiokontakt med ubåten, men svaren uteblev.

Hjälp skickades från bland annat Stockholm, men först den 5 maj hittades Ulven sedan skuggan av en ubåt siktats på ett flygfoto.