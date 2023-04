Larmet från Medelhavet: EU låter migranterna dö

Fakta

Resan över centrala Medelhavet mot Europa bedöms vara en av världens farligaste migrantrutter.

Bara under påskhelgen anlände runt 3 000 migranter sjövägen till Italien. Därmed är det totala antalet ankomster i år uppe i över 31 000. Under samma period har fler än 500 dödsfall bekräftats på havet, men mörkertalet är sannolikt stort då många undermåliga båtar tros gå under i tysthet.

I den enskilt värsta tragedin i år, i slutet av februari, dog närmare 100 människor utanför italienska Kalabriens kust.

Merparten av dem som anlänt till Italien i år har sitt ursprung i Elfenbenskusten, Guinea, Pakistan, Egypten, Tunisien och Bangladesh.

De vanligaste avreseländerna är Libyen och Tunisien. En annan, längre rutt går från Turkiets västkust. De flesta migrantbåtarna tar sikte på södra Italien.

Sedan 2014 har över 26 000 människor dött under resan över Medelhavet.

Fakta: FN, IOM, Italiens inrikesdepartement.