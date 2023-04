Springsteen får egen dag på hemmaplan

Bruce Springsteen får en egen dag i hemstaten New Jersey. I helgen meddelade guvernören Phil Murphy att Springsteens födelsedag, 23 september, framöver officiellt ska benämnas som "Bruce Springsteen day".

"Han kommer alltid att bli ihågkommen som The Garden States (New Jerseys smeknamn, reds amn) röst, som signalerar att New Jersey-borna är 'born to run', skriver han på Twitter.

73-årige Springsteen och hans The E Street Band är just nu ute på en världsturné som tar dem till Sverige för tre spelningar på Ullevi i Göteborg den 24, 26 och 28 juni.