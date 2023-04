USA-flottist spred hemligt material till Ryssland

FBI har ögonen på ytterligare en person i härvan kring de känsliga underrättelsehandlingar som under uppmärksammade former läckt på nätet och omskrivits som Pentagonläckan. 37-åriga Sarah Bils står under federal utredning, berättar anonyma myndighetskällor för Wall Street Journal och den amerikanska flottans nyhetstjänst USNI News.

Det framgår inte vad kvinnan misstänks ha gjort. Omständigheterna kring utredningen är än så länge oklara, tillägger en källa.