Åklagaren: ”Klart man haft ett extra driv”

Rättegången var ovanligt lång med 27 förhandlingsdagar, delvis eftersom nytt bevismaterial tillkom under tiden, men processen var bra och det hölls hela tiden god ton, säger hon.

TT: Kom det några överraskningar?

– I vissa förhör fick man mer information än vad jag hade väntat mig. Oftast är det "ingen kommentar" men nu hade ju samtliga, även de som åtalades för mordet, en berättelse och det gör att det blir lite lättare att angripa, säger Svedin.

Under rättegången gjorde hon flera gånger en poäng av att de tilltalade varit helt tysta under polisförhören och först under rättegången kom med förklaringar sedan de fått ta del av all bevisning som fanns mot dem.

– Det är klassiskt i den här typen av mål. "Ingen kommentar", sedan läser man hela förundersökningen och kommer till tingsrätten och försöker sicksacka sig runt bevisningen. Och jag kan väl säga att jag inte tycker att det gick så bra. I ett sådant här stort mål när det finns så mycket bevisning kan man inte ha allt det i huvudet och försöka sicksacka sig runt det.