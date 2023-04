Hyllad McCarthy-roman blir film

"Blodets meridian", en mörk och våldsam historia som utspelas i vilda västern, gavs ut 1985 och anses av många som McCarthys bästa roman. Flera misslyckade försök att göra film baserad på den har gjorts tidigare, med namn som Ridley Scott, Russell Crowe och James Franco knutna till projekten.

Cormac McCarthy har också skrivit "No country for old men", som bröderna Ethan och Joel Cohen gjorde film av 2007.