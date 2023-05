En av modevärldens största festkvällar är den årliga Met-galan som hålls på Metropolitan Museum of Art i New York för att samla in pengar till museets kostym- och modeavdelning.

Vid årets upplaga hedrades designern Karl Lagerfeld, långvarig kreativ chef för det franska modehuset Chanel, och klädkoden var rätt och slätt "till Karls ära".

Doja Cat levde upp till sitt artistnamn och kom i en glittrande kattdräkt, komplett med nos. Enligt Billboard rör det sig om en hyllning till Lagerfelds katt Choupette.