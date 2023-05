George Michael invald i rockens Hall of Fame

För att komma ifråga för inval i Hall of fame måste det ha gått 25 år sedan artisten släppte sitt första album och så är fallet för Missy Elliott. Hennes debutskiva "Supa dupa fly" kom 1997. Hon väljs in på första försöket.

Även Sheryl Crow, Chaka Khan, The Spinners och Rage Against The Machine har valts in, framröstade av en jury som består av omkring 1 000 olika personer inom musikindustrin.

Rapstjärnan Missy Elliott och countryikonen Willie Nelson förknippas inte med rockmusik, men Joel Peresman, ordförande och vd för Rock & Roll Hall of Fame förklarar att de försöker vara "inkluderande" i sina val.

– Vi försöker alltid visa att rock 'n' roll är "ett stort tält" och det är många som hör hemma där, säger han.

Missy Elliott blir den första kvinnliga rapparen som väljs in.

Kate Bush var nominerad redan förra året utan att röstas in. Sedan dess har hennes musik fått ny aktualitet i och med att hennes låt "Running up that hill" blev en hit på nytt efter att ha varit med i Netflix-serien "Stranger things".

Bland de nominerade som inte röstades in i år finns namn som Iron Maiden, A Tribe Called Quest, White Stripes och Joy Division/New Order. De som röstades in blir formellt insläppta i rockens finrum vid en gala i New York den 3 november.