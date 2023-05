Inköpen av nya persontåg i Sverige skiljer sig under de senaste knappa 30 åren markant från andra europeiska länder. De flesta länder i Europa har under den perioden köpt in en kombination av lokdragna vagnar och motorvagnståg, alltså tåg som inte har ett separat lok. Schweizisk forskning, Wann ist ein lokomotivbespannter Reisezug wirtschaftlicher als ein Triebzug av Lukas Ballo, har visat att om det behövs fler än 350 sittplatser blir lokdragna tvåvåningsvagnar i längden billigare jämfört med dubbeldäckade motorvagnståg.

I Sverige skedde den senaste leveransen av lokdragna vagnar år 1994. Därefter har SJ och länstrafikbolagen bara investerat i motorvagnståg.

Per Corshammar uppger att motorvagnståg med två våningar och sex vagnar tar 620 passagerare, det vill säga 3,9 passagerare per meter. Men de dubbeldäckade motorvagnståg till tågtrafiken i Mälardalen, som levererades mellan år 2004 och 2007 med två våningar och sex vagnar tar 410 passagerare (exklusive fällsäten), det vill säga 2,5 sittplatser per meter tåg. Här valde SJ att investera i motorvagnståg, samtidigt som tågoperatörer i till exempel Danmark och Tyskland valde att satsa på lokdragna tvåvåningsvagnar, som kunde erbjuda omkring 3,5 till 3,8 sittplatser per meter tåg.