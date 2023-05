Debatt i Lund: Om klimatforskare och aktivism

• David Alcer, doktorand vid Lunds universitet som forskar om solceller, skapade rubriker när han hoppade upp på scenen under Melodifestivalen i Malmö med en skylt med texten ”Återställ våtmarkerna”.

• Jessica Jewell, docent i energiomställning vid Chalmers universitet som forskar om möjligheten att påskynda energiomställning och om vetenskapens roll i utformningen av klimatpolitiken. Medlem av Sveriges unga akademi.

• Daniel Lindvall, sociolog vid Uppsala universitet, forskar om frågor som rör demokrati och klimatpolitik och är författare till böcker som "Upphettning - Demokratin i klimatkrisens tid".

• Kimberly Nicholas, docent vid Lund University Centre for Sustainability Studies (LUCSUS) och författare till "Under the Sky We Make: How to Be Human in a Warming World".